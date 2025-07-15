Президент Бразилии подписал указ об ответе на пошлины США

Tекст: Валерия Городецкая

Документ был опубликован в правительственном вестнике, передает ТАСС. Указ разъясняет механизм применения Закона об экономической взаимности, который был одобрен в апреле этого года. Закон позволяет Бразилии реагировать, если иностранное государство вводит или угрожает ввести односторонние меры в области торговли, финансов или инвестиций, вмешиваясь в суверенные решения страны.

Согласно опубликованному указу, Бразилия сможет приостанавливать концессии для американских предпринимателей в ответ на возможные пошлины США в размере 50% на бразильские товары с 1 августа. Также будет сформирован специальный комитет, который займется выработкой ответных мер.

«В качестве первой задачи комитет выслушает предпринимателей, чтобы определить последствия объявления президентом США тарифов в размере 50% на все товары, импортируемые из Бразилии», – отметил Лула да Силва в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Бразилия выразила готовность противостоять 50-процентным пошлинам США на товары.