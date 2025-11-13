Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.