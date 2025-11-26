Володин: Все больше жителей Европы переезжают в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году жители Германии, Латвии и Франции стали чаще подавать заявки на переезд в Россию, указал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в качестве переселенцы указывают безопасность и традиционные ценности. Теперь ежемесячно заявления подают около 150 человек.

К концу октября 2025 года количество поданных заявлений составило 2275. Больше всего обращений поступило от жителей Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Литвы.

К причинам выбора России граждане этих стран также относят бесплатную медицину и образование, свободу слова, а также отсутствие пропаганды смены пола и нетрадиционных ценностей.

Володин отметил, что растущее число переездов связано и с экономическими проблемами в Европе. В последние два года в Германии фиксируется рецессия, большинство немецких городов признаны находящимися на грани банкротства.

Экономические трудности отмечают также во Франции и Италии, где государственный долг достигает 112% и 142% ВВП соответственно. Множество предприятий в Европе закрывается, уровень безработицы и сокращения социальных пособий увеличивается.

Отдельно спикер Госдумы обратил внимание на отсутствие возрастных ограничений для смены пола во многих европейских странах. В Австрии, Эстонии, Германии и еще ряде государств сменить пол можно без возрастных ограничений, а, например, в Испании такая процедура доступна с 12 лет.

Володин заключил, что граждане европейских стран ищут лучшую жизнь и находят ее в России.

В октябре МВД сообщало, что с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения.