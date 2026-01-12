Индийская ракета не смогла вывести 16 спутников на орбиту

Индийская ракета потерпела неудачу при запуске 16 спутников

Tекст: Мария Иванова

Индийская ракета-носитель PSLV-C62 не смогла вывести на орбиту шестнадцать спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индийской организации космических исследований (ISRO).

Аппарат отклонился от заданной траектории во время работы третьей ступени, что привело к потере контроля над миссией.

В ISRO подчеркнули: «Ракета PSLV-C62 отклонилась от курса во время приближения к концу работы третьей ступени». Сейчас специалисты анализируют параметры полета и официально не объявили миссию неудачной, однако аппараты не достигли орбиты.

Главным грузом PSLV-C62 был спутник зондирования Земли EOS-N1, известный также как Anvesha. Его разработали специалисты Индийской организации оборонных исследований и разработок. Anvesha оснащен гиперспектральной камерой для анализа состояния сельскохозяйственных культур, влажности почвы, поиска минералов и отслеживания изменений в городской среде.

Помимо Anvesha, планировалось вывести на орбиту еще 15 коммерческих спутников от индийских и зарубежных заказчиков. PSLV-C62 должна была продолжить успешную историю пусков ракеты PSLV, ранее совершившей 63 успешных старта и установившей в 2017 году мировой рекорд по количеству спутников, выведенных за одну миссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

В ноябре прошлого года Индия запустила самый тяжелый военный спутник связи.

Ранее Индия приняла решение отправить в космос робота-гуманоида.