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Индия решила отправить в космос робота-гуманоида
Министерство космических исследований Индии готовит к запуску в декабре автономного робота-гуманоида для проверки космических систем.
Индия в декабре планирует отправить в космос робота-гуманоида, пишет ТАСС. Глава Индийской организации космических исследований Ви Р. Нараянан сообщил, что миссия станет ключевым этапом подготовки первой индийской пилотируемой экспедиции «Гаганьян».
По словам Нараянана, «в декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота». Робот-гуманоид Вьоммитра с женским обликом был специально создан для проведения автономного полета в капсуле. Во время миссии он проверит работу всех основных систем корабля, включая жизнеобеспечение и управление полетом.
Если полет пройдет успешно, то в следующем году планируется провести еще две беспилотные миссии. После завершения испытаний в марте 2027 года Индия намерена осуществить основной пилотируемый запуск «Гаганьян».
В 2018 году премьер-министр Нарендра Моди заявил о запуске первого национального экипажа, который уже прошел подготовку в российском Звездном городке и продолжает тренировки в Индии. Проект «Гаганьян» предусматривает создание первой индийской обитаемой станции к 2035 году и высадку на Луну к 2040 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отменила запуск ракеты PSLV-C61 с исследовательским спутником из-за падения давления в корпусе двигателя на третьей ступени.
В апреле индийские спутники в рамках миссии SpaDeX провели маневр на орбите на скорости почти 29 тыс. км/ч, отрабатывая элементы космического боя. Генерал Анил Чаухан заявил, что Индия в ближайшие месяцы представит первую военно-космическую доктрину, разработанную совместно с государственными и частными компаниями для противодействия космическим угрозам.