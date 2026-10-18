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Рейтинг поддержки правительства Японии упал ниже 50%
Киодо: Рейтинг поддержки кабинета Такаити впервые упал ниже 50%
Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити впервые опустилась ниже половины и составила 49,1%, свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Киодо.
Согласно опросу, не поддерживают кабинет Такаити 33% участников, еще 17,9% респондентов воздержались от ответа, передает ТАСС.
Почти 58% респондентов считают, что премьер слишком поздно приняла решение об отставке министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны. Он оказался в центре скандала из-за угроз урезать государственные ассигнования тем органам местной власти, которые не поддержали его на последних всеобщих выборах. Также его подозревали в нарушении избирательного законодательства.
При этом 54,7% опрошенных считают, что скандал с главой Минсельхоза окажет влияние на дальнейшую политическую судьбу правительства Такаити. По мнению агентства, эта история могла стать главной причиной падения популярности кабинета.
Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала.
Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей.
В августе рейтинг правительства Санаэ Такаити в Японии упал до минимума.