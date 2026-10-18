Рейтинг поддержки правительства Японии упал ниже 50%

Киодо: Рейтинг поддержки кабинета Такаити впервые упал ниже 50%

Tекст: Вера Басилая

Согласно опросу, не поддерживают кабинет Такаити 33% участников, еще 17,9% респондентов воздержались от ответа, передает ТАСС.

Почти 58% респондентов считают, что премьер слишком поздно приняла решение об отставке министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны. Он оказался в центре скандала из-за угроз урезать государственные ассигнования тем органам местной власти, которые не поддержали его на последних всеобщих выборах. Также его подозревали в нарушении избирательного законодательства.

При этом 54,7% опрошенных считают, что скандал с главой Минсельхоза окажет влияние на дальнейшую политическую судьбу правительства Такаити. По мнению агентства, эта история могла стать главной причиной падения популярности кабинета.

Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала.

Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей.

В августе рейтинг правительства Санаэ Такаити в Японии упал до минимума.