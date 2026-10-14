Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала

Bloomberg: Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за скандала

Tекст: Игорь Иножарский

Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна в среду подал прошение об отставке на фоне обвинений в возможном подкупе избирателей и злоупотреблении бюджетными средствами, что делает его первым членом кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, уходящим из-за скандала, пишет Bloomberg.

«Я приношу извинения за то, что доставил такую огромную неприятность всем, кто был вовлечен», – заявил Яна журналистам после подачи прошения об отставке, добавив, что сделал этот шаг из опасения затормозить работу парламента и министерства. При этом он отказался раскрывать, как отреагировала на его решение Санаэ Такаити.

Скандал вокруг министра разгорелся после сообщений, что он хвастался сокращением финансирования дорожных работ в муниципалитетах, которые, по его словам, не поддержали его на февральских парламентских выборах, а также после обвинений в организации бесплатного транспорта для избирателей на стартовый митинг, что в Японии может считаться нарушением строгого избирательного законодательства.

Яна настаивает, что закона не нарушал и что оплачивал транспорт как часть расходов на аренду площадки, а не как пожертвование, позднее он публично отказался от своих слов о сокращении дорожного финансирования и принес извинения. Такаити сначала защищала министра, но затем заявила в парламенте, что при признаках незаконности «не станет колебаться с кадровым решением», и назвала его высказывания о дорожном бюджете «действительно не крутыми», на фоне чего позиции Яны в кабинете ослабли.

Кабинет Такаити до этого выдерживал череду публикаций о скандалах: таблоиды сообщали о внебрачной связи тогдашнего министра образования Ёхэя Мацумото и возможных нарушениях избирательных правил министром экономической безопасности Кими Онода и министром финансов Сацуки Катаямы, однако эти истории не привели к немедленным отставкам. По данным последнего опроса национальной телекомпании NHK, рейтинг поддержки Такаити составляет 51%, что выше показателей ее предшественников, но новый скандал может осложнить положение правящей Либерально-демократической партии накануне весенних местных выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность отставки главы Минсельхоза из-за обвинений в шантаже избирателей. Премьер-министр Японии также заявила о больших затратах времени на уход за собой и домашние дела, что вызвало дискуссию в обществе. В июле жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.