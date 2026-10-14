Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день

Tекст: Игорь Иножарский

Санаэ Такаити, ставшая в прошлом году первой женщиной на посту премьер-министра Японии, рассказала депутатам, что на фоне и без того плотного графика берет на себя значительную часть домашних обязанностей. «По утрам я принимаю ванну, готовлю завтрак, а потом мою посуду, не говоря уже о нанесении макияжа», – сказала она, добавив, что чувствует, будто тратит на такие дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, передает South China Morning Post.

Такаити назвала себя трудоголиком и ранее признавалась, что спит всего по два–четыре часа в сутки, а иногда проводит совещания с сотрудниками в три часа ночи. Поводом для обсуждения ее расписания стал вопрос депутата правящей коалиции о том, как японские премьеры выдерживают марафонские часы присутствия на заседаниях парламента.

Издание отмечает, что главы японского правительства обычно ежедневно проводят в парламенте по пять–семь часов, отвечая на вопросы оппозиции или просто находясь в зале. По данным исследования, на которое сослался депутат партии «Инновации Японии» Фумитакэ Фудзита, в 2022 году премьер Японии присутствовал на заседаниях 72 дня, тогда как премьер Британии – 50 дней, а канцлер Германии – 13 дней.

На фоне высказываний Такаити издание напоминает о жестких гендерных ролях в Японии и хронической недопредставленности женщин в политике. На последних выборах в нижнюю палату парламента в феврале из 465 мандатов женщины получили лишь 68, что подчеркивает уникальность прихода Такаити к власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Британии призвали премьер-министра Японии Санаэ Такаити договориться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Японии Такаити направила подношение в храм Ясукуни, вызвав критику соседних стран. Японский премьер также заявила о сохранении безъядерного статуса страны.