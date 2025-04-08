Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.2 комментария
Стало известно о скорой презентации военной космической доктрины Индией
Индия решила представить первую военно-космическую доктрину
Индия в ближайшие месяцы представит первую военно-космическую доктрину, разработанную в партнерстве с государственными и частными компаниями, чтобы противостоять растущим космическим угрозам, заявил начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан.
Чаухан на военно-научном симпозиуме в Нью-Дели сообщил, что Индия разрабатывает свою первую национальную военно-космическую доктрину, которая будет представлена правительству через два-три месяца, передает ТАСС. Он отметил, что работа ведется Оборонным космическим агентством в сотрудничестве с государственными и частными компаниями, а также подчеркнул, что разрабатывается национальная военно-космическая политика.
Генерал Чаухан считает, что космос станет ключевой сферой в будущих военных конфликтах. Он выразил обеспокоенность растущими возможностями Китая, который разрабатывает противоспутниковые ракеты и военные спутники, способные выполнять маневры на низкой орбите, а также средства радиоэлектронной борьбы. В связи с этим военно-космическая доктрина Индии будет сосредоточена на действиях в околоземных орбитах разной высоты для поддержки наземных операций.
Индия уже предпринимает шаги для защиты своих стратегических интересов в космосе. В ноябре 2024 года Оборонное космическое агентство страны провело первые учения под названием Antariksha Abhyas 2024. В них приняли участие ключевые оборонные и космические структуры, такие как Агентство по оборонным и космическим исследованиям, Агентство по кибербезопасности, Командование стратегических сил ядерного сдерживания, Индийская организация космических исследований и другие. Учения были направлены на отработку методов противодействия угрозам в космическом пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в области военной техники, уже заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия также планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.