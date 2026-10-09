Президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах после критики

Президент Чехии Павел признал ошибкой отъезд в Марокко в дни местных выборов

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Все мы совершаем ошибки, даже президенты, но теперь я считаю этот вопрос закрытым. Я рад, что смог поступить таким образом, и рад, что смог прийти на избирательные участки и тем самым показать гражданам, что они тоже должны поступить таким же образом», – передает слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Ранее администрация чешского лидера объявила, что он пропустит выборы из-за ошибки в планировании мероприятий. По сообщениям местных СМИ, Павел, известный своей любовью к мотоспорту, планировал принять участие в международном моторалли в Марокко.

Решение президента вызвало резкую критику как со стороны правящей коалиции, так и среди обычно лояльной оппозиции. Председатель парламентской фракции движения STAN Михаэла Шебелова заявила, что отказ от голосования может навредить Павелу в будущем, когда он будет призывать граждан к участию в президентских выборах, подчеркнув важность муниципальных выборов.

В соцсетях Павел отметил, что «признать ошибку непросто, но когда политик ценит доверие народа, он должен это доказать». «За ошибки приходится расплачиваться, и я извлек урок из этой ошибки», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президента Чехии раскритиковали за отпуск за границей в дни выборов.

Летом полиция сообщила об угрозах в адрес Павела.