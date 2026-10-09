Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах после критики
Президент Чехии Павел признал ошибкой отъезд в Марокко в дни местных выборов
Президент Чехии Петр Павел прервал отпуск и вернулся в страну, чтобы принять участие в голосовании на местных выборах и довыборах в сенат.
«Все мы совершаем ошибки, даже президенты, но теперь я считаю этот вопрос закрытым. Я рад, что смог поступить таким образом, и рад, что смог прийти на избирательные участки и тем самым показать гражданам, что они тоже должны поступить таким же образом», – передает слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
Ранее администрация чешского лидера объявила, что он пропустит выборы из-за ошибки в планировании мероприятий. По сообщениям местных СМИ, Павел, известный своей любовью к мотоспорту, планировал принять участие в международном моторалли в Марокко.
Решение президента вызвало резкую критику как со стороны правящей коалиции, так и среди обычно лояльной оппозиции. Председатель парламентской фракции движения STAN Михаэла Шебелова заявила, что отказ от голосования может навредить Павелу в будущем, когда он будет призывать граждан к участию в президентских выборах, подчеркнув важность муниципальных выборов.
В соцсетях Павел отметил, что «признать ошибку непросто, но когда политик ценит доверие народа, он должен это доказать». «За ошибки приходится расплачиваться, и я извлек урок из этой ошибки», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президента Чехии раскритиковали за отпуск за границей в дни выборов.
Летом полиция сообщила об угрозах в адрес Павела.