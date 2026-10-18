Дмитриев призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности

  • Новость часаНовак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
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    Претендент на место Макрона бросил вызов сразу трем супердержавам
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    Мнения
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    18 октября 2026, 10:56 • Новости дня

    Дмитриев призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности

    Спецпредставитель президента Дмитриев призвал Россию и США работать сообща

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москве и Вашингтону следует объединить усилия для обеспечения глобального процветания.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций указал на важность взаимодействия Москвы и Вашингтона, пишут «Вести».

    «России и США необходимо работать сообща ради глобальной стабильности и процветания», – написал Дмитриев.

    Ранее Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу Дмитриев заявил о поиске Соединенными Штатами вариантов отказа от санкций против России. Глава РФПИ также сообщил о переговорах двух стран по проектам в сфере дата-центров.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу

    Спецпредставитель США Замполли предложил провести футбольный матч с Россией

    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказался за организацию товарищеского матча между американской и российской национальными сборными по футболу.

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли поддержал идею проведения спортивного состязания между национальными командами Соединенных Штатов и России, передает ТАСС.

    «Футбол – игра, объединяющая весь мир, и я был бы рад, если бы [при участии] ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными», – заявил Замполли.

    Отмечается, что спецпредставитель по глобальным партнерствам работает в структуре как Белого дома, так и Госдепартамента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом продюсер Мао заявил, что Дональд Трамп оценил подаренную Владимиром Путиным шайбу.

    В марте депутат Госдумы Светлана Журова сообщила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией.

    Ранее член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США.

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    17 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, который нацелен на отмену лицензий, смягчающих санкции против поставок российского дизельного топлива.

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла законопроект, который должен помешать реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США, передает ТАСС.

    Разработанный проект предусматривает отмену опубликованной 9 октября генеральной лицензии Минфина США, выводившей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а также аннулирование других лицензий, связанных со смягчением рестрикций против российских энергоносителей. При этом Минфину США запрещается на срок три года выдавать новые подобные разрешения.

    Согласно законопроекту, государственной Корпорации по финансированию международного развития США запрещается участвовать в любых договоренностях, касающихся российских энергоносителей, а администрация в Вашингтоне должна принять дополнительные меры по применению и ужесточению антироссийских санкций; инициативу поддержали еще 17 членов Палаты представителей – 16 демократов и один республиканец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.

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    17 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие закона Грэма (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) историческим моментом.

    «Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.

    Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.

    Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.

    «Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.

    В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    17 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

    В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение президента США Дональда Трампа заморозить новый закон о санкциях свидетельствует о серьезном намерении Вашингтона помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    17 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    США приостановили применение новых санкций против России
    США приостановили применение новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом приостановил применение ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Новый указ приостановил введение санкций и пошлин, предусмотренных законом об ужесточении ограничений против России, до специального решения главы государства, принятого по согласованию с министром финансов и, при необходимости, торговым представителем, передает РИА «Новости».

    Вашингтон отказывается от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом. Кроме того, закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.

    Предусмотренные исключения не распространяются на ранее введенные санкции США против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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