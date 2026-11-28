Сенат США запланировал закрытый брифинг спецпосланника Уиткоффа по Украине

Tекст: Вера Басилая

Закрытый брифинг, посвященный ситуации на Украине, пройдет 1 декабря в 22:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Единственным докладчиком на заседании заявлен Стив Уиткофф. В уведомлении комитета отмечается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы особой секретности. Другие подробности предстоящего мероприятия не приводятся.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа состоялась после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Кроме того, Москва обсуждает с европейскими представителями условия их участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о направлениях работы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В середине месяца спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф анонсировал проведение новой встречи с украинской стороной.

В начале месяца помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о нежелании Киева завершать боевые действия из-за неминуемых всеобщих выборов.