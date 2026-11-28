На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Сенат США назначил закрытый брифинг Уиткоффа по Украине
Сенат США запланировал закрытый брифинг спецпосланника Уиткоффа по Украине
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выступит на секретном заседании комитета по иностранным делам Сената США с докладом по Украине.
Закрытый брифинг, посвященный ситуации на Украине, пройдет 1 декабря в 22:00 по московскому времени, передает ТАСС.
Единственным докладчиком на заседании заявлен Стив Уиткофф. В уведомлении комитета отмечается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы особой секретности. Другие подробности предстоящего мероприятия не приводятся.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа состоялась после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Кроме того, Москва обсуждает с европейскими представителями условия их участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о направлениях работы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
В середине месяца спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф анонсировал проведение новой встречи с украинской стороной.
В начале месяца помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о нежелании Киева завершать боевые действия из-за неминуемых всеобщих выборов.