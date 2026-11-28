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Суд ООН отказал Аргентине в остановке нефтедобычи у Фолклендов
Трибунал ООН отклонил требование Аргентины по нефти у Фолклендов
Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге большинством голосов отклонил требование Аргентины приостановить нефтедобычу к северу от Фолклендских островов, о чем объявил председатель трибунала Морис Камга.
Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге 18 голосами против трех отклонил требование Аргентины приостановить нефтедобычу у Фолклендских островов. Судьи сочли, что оснований для юрисдикции нет: спор касается суверенитета над островами, а этот вопрос не регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. Решение огласил председатель трибунала Морис Камга, пишет Welt.
Речь идет о проекте «Sea Lion», который британская Rockhopper и израильская Navitas реализуют примерно в 220 км к северу от островов, запасы оцениваются до 1,7 млрд баррелей. Аргентина называла эту деятельность «односторонней и незаконной» и указывала на риск экологического ущерба. Трибунал зафиксировал заверения Британии не начинать бурение до 21 марта 2027 года и не добывать нефть до марта 2028 года.
«Решение не является последним словом», – говорится в заявлении президента Аргентины Хавьера Милеи. Буэнос-Айрес намерен ускорить формирование арбитражного суда и добиваться там защиты своих прав, а парламенту Милеи предложил ужесточить законы против компаний, ведущих добычу в спорных районах.
Глава МИД Британии Эд Милибэнд и генеральный прокурор Элли Ривз приветствовали решение и призвали Аргентину прекратить экономическое давление на острова, передает Le Monde. Ранее Ривз указывала, что удовлетворение аргентинского требования имело бы разрушительные последствия для жителей островов, пишет The Guardian. В пятницу Аргентина начала санкционные процедуры против пятерых участников проекта, их имена не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком главе британской Rockhopper Exploration Сэму Муди из-за бурения у Фолклендских островов. В прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины против Британии о недопущении добычи нефти в районе спорных Мальвинских островов. В сентябре политолог Виктор Хейфец предсказал отказ Лондона от ультиматума Аргентины и переход спора в судебную плоскость.