Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

Tекст: Катерина Туманова

Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

Регулятор сообщил, что оттоку ликвидности из банков способствовали операции зеркалирования при конвертации валюты Минфином России в рамках инвестирования средств ФНБ во вторую половину 2025 года в разрешенные финансовые активы. В то же время бюджетные операции не оказали существенного влияния на ликвидность.

Федеральное казначейство, по данным ЦБ, эффективно управляло временно свободными остатками на бюджетных счетах и оперативно размещало или изымало средства с депозитов банков в зависимости от динамики расходов, доходов и размещения ОФЗ.

