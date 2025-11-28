Суд удовлетворил иски двух пострадавших по делу Долиной

Tекст: Вера Басилая

Балашихинский городской суд Московской области в рамках обвинительного приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной удовлетворил гражданские иски двух потерпевших, передает ТАСС.

Суд постановил взыскать с Анжелы Цырульниковой в пользу одной из потерпевших 9 млн 445 тыс. рублей и 2,7 млн рублей в пользу другой пострадавшей.

Для обеспечения исполнения приговора арест на имущество осужденных оставлен в силе. Исковые требования самой Ларисы Долиной на сумму свыше 176 млн рублей суд не стал рассматривать, объяснив, что они могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее в пятницу тот же суд приговорил четверых фигурантов дела к срокам от четырех до семи лет лишения свободы. Курьер Анжела Цырульникова приговорена к семи годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей.

Суд в Подмосковье признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

Суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников.

Прокуратура утвердила обвинение по делу после завершения расследования.

Перед судом предстали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, которым предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.