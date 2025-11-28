Фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной вынесли приговор

Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили до семи лет колонии

Tекст: Вера Басилая

Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор четверым фигурантам дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, передает ТАСС.

По решению суда, сроки лишения свободы составили от четырех до семи лет в зависимости от роли каждого подсудимого.

Судья Евгений Паршин в своем решении назначил курьеру Анжеле Цырульниковой семь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. Такой же срок, но в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей, получил Артур Каменецкий.

Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам в колонии особого режима и штрафу в 900 тыс. рублей из-за рецидива: ранее он уже был судим за разбой и вымогательство.

Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

На последнем заседании Лариса Долина не присутствовала в зале суда. Ее представитель ранее просил провести процесс в закрытом режиме, объяснив это угрозами убийством в адрес Долиной и ее самой во время следствия.

Несмотря на возбуждение отдельного уголовного дела, личности угрожавших установить не удалось, в связи с чем следствие по этому эпизоду сейчас приостановлено. Суд удовлетворил ходатайство, и процесс проходил без присутствия журналистов и слушателей.



Ранее России началась волна возвратов квартир продавцам от покупателей из-за заявлений о влиянии мошенников на сделки.

Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников.

Прокуратура утвердила обвинение по делу, а следствие до этого завершило расследование.

Перед судом предстали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, которым предъявлено обвинение в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ.