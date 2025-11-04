Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры

Tекст: Катерина Туманова

В судебном документе указано, что Долина сочла заключенные договоры недействительными, так как подписала их под влиянием заблуждения, передает ТАСС.

«Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», – отмечается в решении суда.

Долина продала квартиру стоимостью почти 112 млн рублей матери-одиночке 34-летней Полине Лурье, действуя под влиянием телефонных мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована, сообщил знакомый с делом источник агентства.

Согласно Гражданскому кодексу России, сделка может быть признана судом недействительной, если заключается гражданином, который в момент ее совершения не осознавал значения своих поступков или не мог руководить ними.

При этом потерпевшая сторона обязана возместить убытки другой стороне, если та не знала о заблуждении, однако данных о возмещении ущерба со стороны Долиной в деле не содержится.

Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило расследование дела.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.