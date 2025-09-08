Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной

Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией

Tекст: Ольга Иванова

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».

Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.

Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

