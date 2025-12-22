Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.
Во время встречи с Путиным, проходившей в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, Пашинян заявил: «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после восьмого августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией», передает ТАСС.
В ходе беседы Пашинян также сообщил, что уверен – нормализация отношений между Ереваном и Баку поспособствует развитию связей между Арменией и Россией. Это первая двусторонняя встреча лидеров после переговоров, состоявшихся в Москве 26 сентября.
Ранее Путин сообщил, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении отказаться от участия в заседаниях организации.
В ноябре в МИД подтвердили сохранение силы договоренностей с Арменией и Азербайджаном.