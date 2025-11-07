В МИД подтвердили сохранение силы договоренностей с Арменией и Азербайджаном

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении ведомства в связи с пятой годовщиной договоренностей лидеров этих стран о прекращении огня в зоне карабахского конфликта говорится, что прежние договоренности обеспечивают «дорожную карту» урегулирования и, как отметили в ведомстве, по-прежнему востребованы сторонами, включая прямой диалог между Баку и Ереваном, передает ТАСС.

В российском МИД подчеркнули: «Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге». Там также положительно оценили парафирование соглашения об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, которое главы МИД двух стран подписали в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

В то же время российская сторона заявила, что Армении и Азербайджану еще предстоит серьезная работа для закрепления необратимости процесса нормализации. Необходимы подписание окончательного мирного договора, восстановление коммуникаций в регионе, справедливая делимитация и демаркация границы, а также развитие контактов между обществами обеих стран.

МИД России также выразил готовность и далее содействовать диалогу и поиску решений между Ереваном и Баку «по всем направлениям», в том числе используя Платформу «3+3», объединяющую государства Южного Кавказа и их ближайших соседей.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о высокой оценке двусторонней встречи президентов России и Азербайджана, подчеркнув ее важность для межгосударственных отношений.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения по-прежнему поддерживает тесное партнерство с Россией, при этом двусторонние экономические связи остаются достаточно активными и развиваются на фоне обсуждения новых бюджетных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Азербайджана подтвердили возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению. На саммите СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили разницу в оценках объемов торговли между Россией и Арменией.