Москва высоко оценила встречу Путина и Алиева в Душанбе

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва очень высоко оценивает результаты переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева, состоявшихся в Душанбе, передает ТАСС.

Он отметил, что эта встреча была крайне значимой для обеих стран, поскольку позволила «перевернуть ту самую страницу» в развитии двусторонних отношений.

Песков также сообщил, что Путин в ходе беседы с Алиевым поднимал тему ареста в Баку российских специалистов по информационным технологиям, задержанных по обвинению в контрабанде наркотиков.

Он подчеркнул, что эти вопросы имеют крайне чувствительный характер и обсуждаются не только на уровне президентов, но и на рабочем уровне. По словам Пескова, российская сторона продолжает диалог с Азербайджаном по данной теме и предпринимает необходимые шаги для разрешения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Азербайджана провели телефонные переговоры по вопросам международной и региональной повестки.

Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению, а стороны рассматривают детали организации нового маршрута перевозок.