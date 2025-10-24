Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин и Алиев обсудили по телефону международные и региональные вопросы

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ряд вопросов, касающихся международной и региональной ситуации, сообщается в сообщении Кремля. В сообщении пресс-службы указано, что лидеры рассмотрели ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы была подчеркнута взаимная заинтересованность в расширении двусторонних отношений, реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики.

«Затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – отметили в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на развитие торгово-экономических связей и выразили согласие продолжать поддерживать регулярный диалог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на урегулирование всех проблемных вопросов между Москвой и Баку.

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета AZAL, случившаяся в декабре прошлого года.

Ильхам Алиев заявил, что месседжи, обсужденные с Владимиром Путиным, будут восприняты положительно обеими странами.