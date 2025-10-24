80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ряд международных и региональных вопросов, сообщили в Кремле.
В ходе беседы была подчеркнута взаимная заинтересованность в расширении двусторонних отношений, реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики.
«Затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – отметили в сообщении.
Стороны подтвердили настрой на развитие торгово-экономических связей и выразили согласие продолжать поддерживать регулярный диалог.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на урегулирование всех проблемных вопросов между Москвой и Баку.
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.
Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета AZAL, случившаяся в декабре прошлого года.
Ильхам Алиев заявил, что месседжи, обсужденные с Владимиром Путиным, будут восприняты положительно обеими странами.