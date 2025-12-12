США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

Tекст: Денис Тельманов

Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.