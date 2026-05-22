Путин: Россия выступает за международную систему равной и неделимой безопасности
Россия неизменно выступает за формирование международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления, заявил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин направил обращение участникам Вторых международных общественно-политических слушаний, текст которого опубликован в канале партии «Единая Россия» на платформе Max.
В своем послании глава государства акцентировал внимание на необходимости создания справедливого мироустройства.
«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий», – подчеркнул российский лидер.
По словам президента, такая система должна создавать благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что международное взаимодействие обязано базироваться на общепризнанных правовых нормах, которые должны быть обязательными для всех государств.
В конце апреля Путин обратился к участникам международного форума «Открытый диалог» с речью о структурных изменениях в мире.
В прошлом году глава государства назвал трансформацию международного ландшафта результатом мужества Вооруженных сил России.
На саммите БРИКС Путин предложил создать инклюзивную систему равной безопасности в Евразии.