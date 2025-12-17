Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны и подчеркнул особую роль солдат и офицеров, находящихся сейчас на передовой.

«Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Отдельно президент подчеркнул важность поддержки со стороны государства. По его словам, каждый защитник Родины должен быть уверен, что государство окажет ему и его семье всю необходимую социальную помощь.

Ранее российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших в ходе спецоперации бойцах.

Путин в среду в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что государство предпримет все необходимые меры для поддержки семей погибших военнослужащих. Президент России на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.