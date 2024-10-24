Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.
Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.
«Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.
Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.
Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.