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    Зачем Варшава придумала «поджоги, устроенные русской разведкой»
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Семь стран НАТО выступили против вступления Украины в альянс
    Премьер Британии предложил закрыть вопрос о репарациях за работорговлю
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» сделали совместную фотографию
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС
    МВФ спрогнозировал доминирование БРИКС в мировой экономике
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    24 октября 2024, 11:15 • Новости дня

    Путин обвинил Запад в использовании Украины против России

    Путин заявил, что Запад использует Украину для угроз безопасности России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, передает ТАСС. Это заявление было сделано на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», – подчеркнул Путин.

    Президент России выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин планировал обсудить с Тайипом Эрдоганом кризис на Украине.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

    23 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС

    Политолог Гаспарян: Россияне не стали помогать ищущему негатив на саммите БРИКС телеканалу «Дождь»

    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Троллинг пользователей Telegram в отношении телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) говорит о нормальном ментальном здоровье россиян. А вот сам телеканал, оказывается, не имеет даже одного человека в Казани, кто мог бы по заказу редакции написать фейки про саммит БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее в соцсетях высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в столице Татарстана в связи с международным мероприятием.

    «Ну это же совершенно очевидно, что любой нормальный человек, прочитав исходное сообщение телеканала «Дождь», захотел бы над ними остро и не всегда политкорректно пошутить. Тут просто видна здоровая реакция российских пользователей», – отметил Армен Гаспарян, политолог, телерадиоведущий.

    «Я, честно говоря, вообще не понимаю запроса журналистов «Дождя». В Казани куча камер на улицах, около главных городских и республиканских объектов всегда много людей, с саммита ведутся многочасовые прямые трансляции. Что вы там хотите пикантного получить?» – недоумевает собеседник.

    «Или вам нужен готовый сюжет, как по улицам ездит черный воронок с Берией, в который кидают немногих оставшихся в живых? Ну если так – то вы такие «сюжеты» и получили от благодарной аудитории. Пользуйтесь, как говорится», – сыронизировал Гаспарян.

    «Кстати, просьба журналистов «Дождя» говорит еще и о том, что у них нет даже людей, которые их поддерживают в Казани. В миллионной столице Татарстана не нашлось ни одного несчастного, которого можно было бы напрямую попросить: «Выйди, сфоткай какой-нибудь подвал, мы напишем, что тебя держат в застенках», – пояснил спикер.

    «В общем, у «Дождя» все вышло точно, как писал великий русский классик Михаил Булгаков в «Днях Турбиных»: «Балаган получился, оттого и тон балаганный», – добавил политолог.

    Ранее телеканал «Дождь» разместил в соцсетях пост, в котором написал: «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС». Пользователям предлагалось сообщать, если они «столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия».

    Россияне в шутливой форме откликнулись на этот клич. «У нас дома двое автоматчиков. Заставляют готовить карри и китайскую лапшу вместо эчпочмаков. Помогите!» – пишет один из пользователей.

    «Ко мне в дом ворвались омоновцы, заставили сидеть в кладовке чтобы не появляться в центре. Дать гривны не прокатило», – добавляет другой автор.

    «Мою корги Иоланду забрали военные, говорящие не по-русски! Как только вышли из подъезда. Восточной внешности. Хорошо, что не отправил свою 13-летнюю дочь-трансгендера выгуливать собаку», – иронизируют в Сети.

    «Меня зовут Олаф Ш. У нас с Джастином Т. есть традиция: мы участвуем во всех мероприятиях по всему миру. Узнали, что в Казани проходит некий слет. И что же, в Шереметьево нас не пропустили. Говорят: «Вы неоднократно имели сношение с Владимиром З., оплачивали его услуги в иностранной валюте, фотографировались с ним. Значит, вам въезд в Россию запрещен». Не понимаю, при чем тут Россия, мы же хотели в Казань? Мы теперь что, не самые крутые, что ли? Пожалуйста, очень анонимно», – добавляет еще один автор.

    Напомним, на саммит БРИКС, проходящий в Казани 22–24 октября, приехали делегации из трех десятков стран. Россия приняла у себя крупнейший с начала 2022 года международный форум, опровергнув тем самым утверждения западных политиков об изоляции Москвы на мировой арене.

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    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцы в Германии лишатся гражданского пособия в 563 евро вследствие изменения социальной политики, предусматривающей переориентацию льгот для беженцев, заявил министр финансов Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом).

    Линднер объявил о планах отменить выплату гражданского пособия (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам Германии. В то время как украинцы получают эту поддержку с июня 2022 года, Линднер отметил: «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы».

    Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

    По данным Deutsche Welle, в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, и из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС с целью их возвращения домой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу в контексте интеграции граждан в украинское общество.

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    23 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории

    Уполномоченный Верховной рады Лубинец сообщил о возвращении беженцев на неподконтрольные территории

    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец подчеркнул, что ухудшающаяся социально-экономическая ситуация вынуждает беженцев возвращаться в прифронтовые города и на территории, находящиеся вне контроля Киева, сообщает РИА «Новости».

    «Ситуация ухудшается – у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории (неподконтрольные ВСУ – ред.) и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», – привели слова Лубинца журналисты.

    Омбудсмен отметил, что правительство должно быть честным с населением и разъяснять, на какую финансовую помощь могут рассчитывать эвакуированные. Без четкой информации о поддержке ситуация продолжает вызывать серьезное беспокойство у властей.

    Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

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    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 21:19 • Новости дня
    На Украине решили отменить бронь от мобилизации для миллиона мужчин
    На Украине решили отменить бронь от мобилизации для миллиона мужчин
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий страны, мера связана с недобором личного состава в военкоматах, сообщают СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве.

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал остановить бронирование 1 млн сотрудников различных предприятий от мобилизации и начать им массовую выдачу повесток, заявил источник в правительстве страны, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

    Теперь власти намерены лишать работников предприятий брони, что позволит мобилизовать большее количество людей.

    Ранее в Киеве и других городах Украины прошли массовые облавы в развлекательных заведениях с целью задержания уклонистов от мобилизации. Между тем в Харькове местные жители начали массово отказываться от выхода на работу из-за облав со стороны военкоматов.

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    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    23 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет

    Лукашенко: Запад и Россия не позволят Зеленскому разработать ядерное оружие на Украине

    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Лукашенко отверг угрозы президента Украины Владимира Зеленского о возможности разработки ядерного оружия. Как передает «Sputnik Беларусь», Лукашенко подчеркнул, что Запад и Россия не допустят такой ситуации. По его словам, «больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта» и не хотят его допустить.

    Кроме того, Лукашенко отметил, что американцы, возможно, надеются отсидеться за океаном, но без поддержки Европы им будет сложно вести даже ядерную войну. Европа, по его мнению, категорически против использования ядерного оружия, и это сказывается на позициях западных стран.

    Лукашенко также подчеркнул, что если Украина попытается совершить атаку с помощью «грязной бомбы». «Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», – заявил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

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    23 октября 2024, 19:45 • Новости дня
    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС ради обсуждения морской безопасности с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, включая вопросы безопасности в морском пространстве.

    Визит индийского лидера в Германию продлится три дня, сообщает «Лента.ру».

    Основной темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество между Индией и Германией. Особый интерес для индийской стороны представляет вопрос безопасности в морском пространстве, который становится все более актуальным в современных геополитических условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    24 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздаются взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

    Взрывы слышны в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, передает Страна.ua. Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале украинского издания.

    Официальных заявлений от украинских властей по поводу произошедшего пока не поступало. Ранее подобных сообщений о взрывах в этом районе не поступало. Староконстантинов расположен в западной части Украины, и военный аэродром там играет стратегическую роль в оборонной системе страны.

    На данный момент воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях.

    Ранее авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ и объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром. Российские войска также нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. «Герани» поразили вражеские объекты в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный в Одессе.


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    23 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Суд на Украине конфисковал имущество у певицы Повалий

    Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Повалий дом, авто и права на песни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у Таисии Повалий дом, автомобиль BMW и права на девять песен в связи с обвинениями в коллаборационизме.

    Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов у певицы Таисии Повалий, сообщает РИА Новости. Причиной стало обвинение в коллаборационизме, выдвинутое против артистки на ее родине.

    В перечень конфискованных активов вошли автомобиль BMW X5, права на музыку и слова к девяти песням, а также семь земельных участков общей площадью более девяти гектаров, жилой дом и домовладение в Киевской области. В пресс-службе суда уточнили, что данные активы будут переданы в доход государства.

    Имя певицы не указывается в публикации на сайте ВАКС, однако произведения ее авторства, такие как «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители» и другие, четко идентифицируют Повалий. В сентябре Министерство юстиции Украины обратилось в суд с просьбой о применении санкций к певице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в «коллаборационизме». Певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского. Таисия Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве.

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