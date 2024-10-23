Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с Эрдоганом Путин сообщил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, имеющие особое значение для России и Турции, передает ТАСС.

«Как обычно, поговорим по региональным вопросам, имеющим особое значение для наших стран, сирийскому мирному процессу, нормализации в Закавказье, и конечно, готов проинформировать вас о ситуации вокруг украинского кризиса», – сказал он.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани. Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции. В ходе нападения террористов на объект аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли три человека, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.