Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.
«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», – сказал Путин на встрече с турецким президентом, передает ТАСС.
Напомним, при теракте в Анкаре погибли три человека, 14 получили различные ранения, он произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS. Часть сотрудников была вынуждена прятаться от нападавших.