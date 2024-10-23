  • Новость часаСотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
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    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику
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    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    2 комментария
    23 октября 2024, 18:31 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции

    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.

    «Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», – сказал Путин на встрече с турецким президентом, передает ТАСС.

    Напомним, при теракте в Анкаре погибли три человека, 14 получили различные ранения, он произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS. Часть сотрудников была вынуждена прятаться от нападавших.

    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    23 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.

    «Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

    Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

    Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

    В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.

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    23 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой столице работники компании TUSAS спрятались от террористов в укрытии и ожидают эвакуации, в районе слышна стрельба, сообщают местные телеканалы.

    Звуки стрельбы в районе здания корпорации TUSAS раздаются каждые 5–10 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Отмечается, что в здании могут находиться заложники, на место стянуты сотрудники полиции и военные. В воздухе над районом барражируют полицейские вертолеты, а движение транспорта на ближайших автодорогах перекрыто.

    Двое из трех напавших на объект террористов могут быть ликвидированы, пишет газета Sabah.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан. Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог быть террорист-смертник.

    Компания TUSAS занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    22 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Казань

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщают информационные агентства.

    Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

    Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

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    22 октября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Египта в Казани

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщают информационные агентства.

    Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

    Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

    В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

    «Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

    Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин предостерег от затягивания процесса создания новой экономической системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержка в создании новой экономической системы может привести к потрясениям, подобным тем, что происходят на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

    В ходе своего обращения Путин подчеркнул, что продолжение работы по чужим правилам и платформам лишь увеличит длительность переходного периода, передает ТАСС.

    «Стремясь к сотрудничеству, мы все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями, в том числе и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику. Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга. На саммите СНГ в Москве в начале октября Путин сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

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    23 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин проинформировал лидеров БРИКС об успехах СВО

    Песков: Путин рассказал лидерам БРИКС об успехах российской армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами Индии, Китая, ЮАР и Египта на саммите БРИКС, подчеркнув положительную динамику российской армии на фронте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ.

    На саммите Путин провел отдельные беседы с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта, а также встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. В ходе этих встреч тема Украины занимала значительное место в повестке дня. Песков отметил, что российский президент давал четкие оценки текущей ситуации и перспектив урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в каждой из встреч Путин подчеркивал нежелание Украины участвовать в переговорах и отмечал положительную динамику на фронте для Вооруженных сил России.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

    Также на полях саммита обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.

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    23 октября 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о создании платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил о необходимости создания платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов. Как передает ТАСС, платформа поможет справиться с торговыми барьерами, которые обходят универсальную схему сертификации Кимберлийского процесса.

    «Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса», – подчеркнул Путин.

    Также президент отметил успешную работу Международного центра антимонопольного права и политики БРИКС. Он выразил мнение, что необходимо развивать это направление и запустить межгосударственную платформу для обеспечения справедливой конкуренции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС на саммите, а также подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам.

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    23 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин: За время председательства России в БРИКС достигнуты серьезные результаты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на саммите организации.

    «В текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Это хороший задел на будущее», – цитирует Путина ТАСС.

    В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, которая подводит итоги российского председательства. Президент России отметил, что российская сторона стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем.

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    23 октября 2024, 11:35 • Новости дня
    Путин назвал расширение БРИКС важным шагом для стран Глобального Юга

    Путин заявил, что игнорировать интерес стран Глобального Юга к БРИКС нельзя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, что требует удержания баланса и эффективности объединения.

    Путин высказался о расширении БРИКС, подчеркивая значимость интереса стран Глобального Юга и Востока к этому объединению, передает РИА «Новости». На заседании саммита БРИКС в Казани Путин отметил: «Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно». Он подчеркнул, что более 30 государств в той или иной форме выразили стремление присоединиться к БРИКС.

    Путин также напомнил, что на предыдущем саммите в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий государств-партнеров объединения, что важно отразить в итоговой Казанской декларации. По его словам, необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС.

    БРИКС, созданный в 2006 году и включающий Россию, Китай, Индию и Бразилию, в 2011 году пополнился ЮАР. В этом году к союзу присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января является председателем организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, а также выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.

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    23 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Путин предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций

    Путин заявил о кризисной угрозе из-за долгов в развитых странах и санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил риск возникновения мирового кризиса из-за увеличения долговой нагрузки в развитых странах и расширения практики односторонних санкций.

    Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, предупредил об угрозе нового мирового кризиса, передает ТАСС.

    Он отметил, что растущая долговая нагрузка в развитых странах, а также усиление практики односторонних санкций и протекционизма создают значительный кризисный потенциал. По его словам, помимо геополитической напряженности, эти факторы могут привести к новому кризису.

    «Сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», – заявил Путин.

    Он отметил, что экономики стран БРИКС показывают устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике. Это, по мнению российского президента, позволяет им быть менее подверженными внешним шокам, чем экономика стран, сталкивающихся с ростом долга и санкциями.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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