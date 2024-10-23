При теракте в корпорации TUSAS в Анкаре погибли три человека

Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя

Кулеба рассказал, как увольнялся с поста главы МИД Украины под игристое и сигару

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, известие о смене работы он получил в спортзале, куда пришел вместе с супругой. В этот момент ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Газета.Ru». После звонка Кулеба отправился на встречу со Шмыгалем, а затем и с президентом страны Владимиром Зеленским. Бывший министр отметил, что весь процесс прошел достаточно обыденно и без предъявления претензий к его работе.

«И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», – поделился Кулеба. Экс-министр подчеркнул, что его увольнение не связано с какими-либо проблемами во внешней политике Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кулеба закурил в эфире украинского телеканала, рассказывая о своей работе на Мюнхенской конференции по безопасности.