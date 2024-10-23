Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.
«Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.
Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.
Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.
В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ