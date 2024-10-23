В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие

Tекст: Дарья Григоренко

«Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.