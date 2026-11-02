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Эрдоган допустил участие Южной Кореи в строительстве АЭС «Синоп»
Reuters: Южная Корея может стать партнером Турции по строительству АЭС «Синоп»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе.
Турция обсуждает технические и экономические условия проекта строительства атомной электростанции на побережье Черного моря с южнокорейской государственной компанией Korea Electric Power Corp, пишет Reuters. Перед окончательным выбором партнера Анкара намерена оценить вопросы финансирования, стоимость электроэнергии и общую выгоду для турецкой экономики.
В понедельник Эрдоган прибыл в Сеул с трехдневным государственным визитом, который стал для него первым посещением Южной Кореи с 2018 года. На вторник запланирована встреча на высшем уровне с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
Потенциальными сферами для двустороннего сотрудничества также названы оборонная промышленность, производство полупроводников, искусственный интеллект и робототехника. Анкара и Сеул намерены увеличить объем двусторонней торговли до 15 млрд долларов и устранить дисбаланс, который сейчас складывается в пользу Южной Кореи. Кроме того, турецкая сторона пригласила южнокорейские компании к участию в транспортных и логистических проектах, связывающих Азию и Европу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся атомной электростанции «Аккую». В сентябре шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии значительно возросли. В прошлом году Эрдоган сообщил об обсуждении с Южной Кореей возможности строительства новой АЭС.