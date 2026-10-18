Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».