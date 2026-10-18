С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину
Российские туристы, чьи рейсы из Турции совершили вынужденную посадку в Минске из-за атак украинских беспилотников, отправились на родину на автобусах и поездах, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.
Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.
В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.
«Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.
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