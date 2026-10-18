Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

Лукашенко признался в любви к деревенской жизни

Лукашенко назвал деревню единственным местом для полноценной жизни

Tекст: Тимур Шайдуллин

Общаясь с жителями городского поселка Освея Витебской области, президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что настоящая жизнь протекает не в крупных городах, а в небольших населенных пунктах, сообщает близкий к пресс-службе лидера Белоруссии канал «Пул Первого».

«Я до сих пор президентом – больше 30 лет – работаю. Я в деревне живу. Я не представляю, как они живут в городах. Не представляю», – сказал Лукашенко.

Он указал на необходимость создания равных образовательных возможностей для городских и сельских жителей. По его словам, дети должны получать качественное образование независимо от места проживания и иметь доступ к транспорту.

«Чтобы дети ваши были такие, как в городе. Образование получили, чтобы их подвезли, отвезли туда-сюда», – обратил внимание руководитель республики.

Кроме того, политик раскритиковал современную молодежь за чрезмерное увлечение смартфонами, напомнив, что в телефонах яблоки не растут и молоко не доят. Он также призвал белорусов не бояться искусственного интеллекта и держаться своей родной земли, где находятся их корни.

Лукашенко также признался, где по-настоящему отдыхает. «Послушайте, дети нигде не приживутся и не будут так жить, как здесь. Кто-то из них уедет в Минск, кто-то в Витебск, кто-то в Могилев, а кто-то за границу уедет. Но держитесь своей земли. Лучше, чем Освейская земля, вы нигде не найдете. Здесь ваши корни. Я отдыхаю по-настоящему только в своей деревне», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко рекомендовал жителям страны активнее покупать загородную недвижимость, пока ее не раскупили россияне, оценившие преимущества отдыха вдали от городской суеты.

До этого президент Белоруссии поделился своим видением того, что является основой культурного кода белорусов и ключом к пониманию самих себя. Ранее глава республики захотел вернуть молодежь в деревню.