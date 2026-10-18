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    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    18 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские туристы, чьи рейсы из Турции совершили вынужденную посадку в Минске из-за атак украинских беспилотников, отправились на родину на автобусах и поездах, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

    Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.

    В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.

    «Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.

    Петербургский аэропорт Пулково задержал более 50 рейсов после налета беспилотников.

    Позднее авиаузел обслужил свыше 110 самолетов после снятия всех ограничений.

    16 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя

    Лукашенко показал прием рукопашного боя бойцам народного ополчения

    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.

    Во время посещения учебно-тренировочных занятий отряда народного ополчения в Верхнедвинском районе Лукашенко дал совет бойцам по защите от холодного оружия, передает ТАСС.

    «Я наблюдал внимательно [за занятием], ты их научи бороться против ножа снизу. Если он правой рукой бьет снизу, перехватываешь, выворачиваешь руку и все», – заявил Лукашенко, показав прием на одном из ополченцев. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

    Президент рассказал, что этому приему его научили в детстве в деревне: «Это первый прием, который мне показал в детстве в деревне один самбист. Он мне закрутил руку, потом как шваркнул меня вот так вперед, вывернул мне плечо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году.

    Глава государства поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в стране. В четверг белорусский лидер признался в любви к деревенской жизни.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

    Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя реакцию дипломатов на задержание в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) по делу о контрабанде наркотиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консульские сотрудники обязаны отстаивать права граждан России за рубежом в любых обстоятельствах.

    Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

    Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

    По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

    В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Белоруссии пресечена деятельность масштабной сети мошенников

    МВД: В Белоруссии пресекли работу масштабной сети интернет-мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области Белоруссии раскрыли деятельность крупной сети мошенников, занимавшихся хищением денег через интернет, сообщило МВД республики.

    «С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения», – заявили в пресс-службе МВД ТАСС.

    Проведенная аналитическая работа помогла выявить связи между участниками афер по всей стране. Установлены организаторы и кураторы, находящиеся на территории сопредельного государства. В состав группы входило более 80 человек, включая дропов, курьеров и специалистов по технике.

    У мошенников изъято оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей. Предотвращен ущерб на сумму свыше 10 млн белорусских рублей, что позволило уберечь от потери сбережений более 2 тыс. граждан Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии задержали пособников украинских мошеннических кол-центров.

    До этого в Белоруссии и Узбекистане накрыли кол-центры мошенников.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    16 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году

    Лукашенко: Мир на Украине будет достигнут если не в этом, то в следующем году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинскую сторону, что отказ от мирного урегулирования конфликта в этом году приведет к невозможности достижения договоренностей в будущем.

    Лукашенко выразил уверенность в скором мирном разрешении украинского конфликта, передает БелТА.

    «Этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден», – заявил белорусский лидер.

    Он отметил, что Россия является мощным и крепким государством, способным долго продолжать боевые действия, однако указал на серьезное влияние конфликта на экономику. По его словам, россияне это понимают и готовы к миру.

    Кроме того, Лукашенко предупредил украинскую сторону о последствиях отказа от диалога. По его оценке, если украинцы не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем сделать это будет еще сложнее, а впоследствии процесс станет невозможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    В среду член Палаты представителей США Анна Паулина Луна назвала главу МИД Польши помехой переговорам по Украине.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине.

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    17 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Власти Сербии исключили введение виз для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия не будет вводить визовый режим для российских граждан, заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России.

    «Эти истории были опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», – заявил ТАСС государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Госсекретарь подчеркнул, что сообщения, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Сербии задумались о введении виз для россиян. Туроператоры не получали уведомлений об изменениях. Президент страны Александр Вучич заявил об отсутствии решения по этому вопросу.

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    17 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Криптобиржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов

    Криптобиржа Bitget запретила операции пользователям из России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список стран, резидентам которых запрещено пользоваться услугами платформы.

    Биржа внесла изменения в пользовательское соглашение, лишив граждан трех стран доступа к своим сервисам, передает «Интерфакс».

    «Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления – по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, – в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств», – сообщили представители Bitget.

    Отмечается, что с 18 октября новые сделки и ордера для этих пользователей станут недоступны. Клиентам необходимо закрыть все позиции и вывести активы до 21 октября, после чего вход в аккаунты будет ограничен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    Кроме того, в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

    Помимо этого Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в санкции против России.

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    15 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко признался в любви к деревенской жизни

    Лукашенко назвал деревню единственным местом для полноценной жизни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с жителями Витебской области, что ему ближе деревенская жизнь, а условия в больших городах остаются для него непонятными.

    Общаясь с жителями городского поселка Освея Витебской области, президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что настоящая жизнь протекает не в крупных городах, а в небольших населенных пунктах, сообщает близкий к пресс-службе лидера Белоруссии канал «Пул Первого».

    «Я до сих пор президентом – больше 30 лет – работаю. Я в деревне живу. Я не представляю, как они живут в городах. Не представляю», – сказал Лукашенко.

    Он указал на необходимость создания равных образовательных возможностей для городских и сельских жителей. По его словам, дети должны получать качественное образование независимо от места проживания и иметь доступ к транспорту.

    «Чтобы дети ваши были такие, как в городе. Образование получили, чтобы их подвезли, отвезли туда-сюда», – обратил внимание руководитель республики.

    Кроме того, политик раскритиковал современную молодежь за чрезмерное увлечение смартфонами, напомнив, что в телефонах яблоки не растут и молоко не доят. Он также призвал белорусов не бояться искусственного интеллекта и держаться своей родной земли, где находятся их корни.

    Лукашенко также признался, где по-настоящему отдыхает. «Послушайте, дети нигде не приживутся и не будут так жить, как здесь. Кто-то из них уедет в Минск, кто-то в Витебск, кто-то в Могилев, а кто-то за границу уедет. Но держитесь своей земли. Лучше, чем Освейская земля, вы нигде не найдете. Здесь ваши корни. Я отдыхаю по-настоящему только в своей деревне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко рекомендовал жителям страны активнее покупать загородную недвижимость, пока ее не раскупили россияне, оценившие преимущества отдыха вдали от городской суеты.

    До этого президент Белоруссии поделился своим видением того, что является основой культурного кода белорусов и ключом к пониманию самих себя. Ранее глава республики захотел вернуть молодежь в деревню.

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    17 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    США предложили более 100 млн долларов за информацию о российских хакерах

    Госдеп США предложил награду за данные о 13 российских IT-специалистах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское внешнеполитическое ведомство объявило о готовности выплатить свыше 100 млн долларов за сведения о 13 российских IT-специалистах и четырех хакерских группировках.

    В фокус внимания американских властей попали как индивидуальные разработчики, так и известные кибергруппы, которых обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Максимальную награду в размере до 10 млн долларов за каждого объявили за ключевых фигурантов резонансных кибератак. В их числе обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного программного обеспечения Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land.

    Отдельный блок ориентировок с выплатами до 2 млн долларов отведен фигурантам дел, связанных с группировками Reborn и Z-Pentest. Правоохранительные органы разыскивают их по обвинениям в компьютерном мошенничестве, вредоносной активности и попытках нарушения работы автоматизированных промышленных систем управления.

    Государственный департамент также готов заплатить до 10 млн долларов за помощь в установлении руководителей списка хакерских объединений. В него включены группировка Conti, объединение NoName057 (16) и кибергруппа RaHDIt.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что американский адвокат Аркадий Бух убеждает своих клиентов сотрудничать с американскими спецслужбами в обмен на вознаграждение. Юрист отверг обвинения и подчеркнул, что по закону обязан рассказывать подзащитным обо всех вариантах действий при попадании под следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений в России почти на треть.

    Также суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина.

    Кроме того, Вашингтон обвинил Россию, Иран и Китай в кибератаках на избирательные комиссии.

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    16 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Лукашенко поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в Белоруссии

    Лукашенко: В Белоруссии нужно расширить сеть отрядов народного ополчения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белоруссии необходимо расширять сеть отрядов народного ополчения, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов в Верхнедвинском районе.

    «У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете. Он напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в ополчение людей, умеющих обращаться с оружием.

    Лукашенко отметил, что народное ополчение нужно, чтобы в военное время люди могли защитить себя, свою семью и свой населенный пункт.

    «Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона – защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Естественно, вся эта структура под командованием президента», – добавил белорусский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Могилевской области Белоруссии началась проверка территориальной обороны. В прошлом месяце Лукашенко заявил о планах масштабной проверки белорусской армии. В апреле он сообщал о готовности Белоруссии к войне.

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    16 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

    Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.

    На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.

    Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

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    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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