Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

Tекст: Денис Тельманов

Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.

В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».

При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.

В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.

В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.

В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.