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Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.
Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.
В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».
При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.
В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.
В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.
В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.