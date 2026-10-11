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Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию после задержания
Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию
Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук с командой успешно вернулся в Москву после непродолжительного задержания правоохранительными органами в Черногории.
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший из Белграда, приземлился в Москве около 02:05 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Задержание россиян произошло в пятницу в черногорском городе Рисан. Под стражей оказались Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег.
Как пояснил руководитель проекта, причиной разбирательства стал официальный запрос на проведение съемок фильма на территории Цетинского монастыря.
Ранее российское посольство в Черногории потребовало от местных властей разъяснить основания для задержания граждан России. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что все задержанные были отпущены на свободу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.