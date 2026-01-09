Ради России Франция отказала США

Tекст: Валерия Вербинина

Отчасти эта история напоминает шпионский триллер: гражданин Франции, задержанный два года назад в России по подозрению в шпионаже, был обменян на российского гражданина, задержанного во Франции – причем претензии к последнему имели не французские власти, а американцы, добивавшиеся его выдачи. Напомним детали этого громкого обмена, который вполне может когда-нибудь стать основой для блокбастера.

С одной стороны – Лоран Винатье, французский гражданин, в России включенный в реестр иноагентов. Был задержан в июне 2024 года за то, что «осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации». Официально работал в швейцарской неправительственной организации «Центр гуманитарного диалога», которая, если верить предоставленной ей самой информации, работает «над предотвращением и разрешением вооруженных конфликтов в мире путем переговоров и дипломатии».

А можно и не верить. Например, ФСБ заявляла, что деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» не соответствует ее официальным якобы гуманитарным целям. Сложно понять это заявление иначе, как прямое указание на то, что данная организация является лишь прикрытием для сотрудников иностранных разведок.

До швейцарской организации Винатье работал в Красном Кресте и в структурах НАТО. Считается специалистом по России и странам бывшего СССР, опубликовал несколько книг. Имеет научную степень. Одним словом, если судить по внешним данным, перед нами скромный интеллигентный ученый. Настолько скромный, что и в интернете лишний раз не светился, и даже когда выходили его книги, интервью не давал (хотя на Западе интервью автора при выходе книги является обязательной практикой).

«Не буду вам врать, я не знаю, шпион ли он, – заявила СМИ 20-летняя дочь Винатье Камилла, которая учится и живет в швейцарской Лозанне. – Скажем так, что никто бы этого не знал… ни дети, ни семья, ни близкие». Вот какого типа человек, который ставит в тупик даже самых близких, оказался с одной стороны этого громкого дела.

С другой стороны – Даниил Касаткин. Спортсмен. Баскетболист, яркий блондин двухметрового роста. Одно время учился в университете штата Пенсильвания. В июне прошлого года был задержан во Франции по запросу США, где пришли к выводу, что Касаткин с 2020-го по 2022 год якобы участвовал в хакерской группе, которая атаковала множество организаций с использованием так называемых программ-вымогателей. Как сообщают, таких организаций набралось около 900, и в их числе оказались некоторые американские ведомства.

Как уточнил адвокат задержанного Фредерик Бело, Касаткина обвинили не в том, что он являлся хакером, а в том, что он был тем, кто требовал деньги с жертв хакерской деятельности. В случае экстрадиции в США Касаткину грозило до 25 лет тюремного заключения.

По словам адвоката,

Касаткин виноват только в том, что купил подержанный ноутбук, который не переформатировал и не почистил от чужих программ, из-за чего это устройство злоумышленники смогли использовать дистанционно. Возможно, на ноутбуке оказался вирус, который облегчил работу хакеров.

«Он сам является жертвой хакеров, – заявил адвокат о своем подзащитном. – Я могу вас заверить, что у него нет технических знаний в области информатики. Это вообще не его область, он профессиональный баскетболист, студент, у него времени нет, чтобы ночами просиживать за компьютером».

Обстоятельства, при которых Даниил был задержан, тоже так и просятся на экран: он собирался провести несколько дней в Париже со своей невестой. Однако вместо романтического отдыха спортсмену пришлось отправиться сначала в комиссариат, а затем в тюрьму Френ, считающуюся одной из худших во Франции. А вскоре после того, как стало известно о задержании Даниила, его клуб сообщил, что спортсмен больше в нем не выступает.

В конце декабря стало известно, что российские власти сделали французским некое предложение, которое подразумевало возможное возвращение Винатье на родину. Тогда родители Винатье публично высказались в том духе, что они питают «осторожную надежду» на освобождение сына. Французский адвокат Лорана Винатье, не вдаваясь в детали, также дал понять, что рассчитывает на скорое освобождение своего клиента. Кстати сказать, зовут этого адвоката Фредерик Бело, и это тот же человек, который представлял интересы Даниила Касаткина.

Хотя предполагалось, что Винатье может быть освобожден в рамках обмена на кого-то другого, фамилия Касаткина в качестве этого другого не называлась. И в целом произошедший в итоге обмен стал для западных СМИ сюрпризом.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения французских властей, они добились освобождения своего гражданина, отдав взамен гражданина России, претензии к которому были у американского правосудия, но не у французского. В свете резкого ухудшения отношений между Европой и Америкой это еще и попытка щелкнуть Трампа по носу – не сказать, чтобы особенно оскорбительно для последнего, но зато приятно для собственного самолюбия. В октябре 2025-го парижский суд без всяких проволочек постановил экстрадировать Касаткина в США, однако затем приговор должен был утвердить премьер-министр Себастьен Лекорню, который этого не сделал.

Судя по всему, премьер решил не торопиться и посмотреть, не получится ли использовать Касаткина как-то иначе, чем в интересах американцев, от которых все равно даже спасибо не дождешься.

Хотя французская пресса и любит писать, что Винатье оказался в России на положении «заложника», заложником стал как раз Касаткин, и в другое время его судьба сложилась бы весьма печально: быть обвиняемым в американском суде немногим лучше, чем угодить под асфальтовый каток. По знаменательному совпадению, в конце января у спортсмена день рождения, и к этому празднику он получил лучший подарок – свободу.

Как написал президент Франции в своих соцсетях, он «разделяет чувство облегчения, которое испытывает семья Винатье и его близкие», а адвокат мсье Бело выразил радость от того, что все закончилось именно так, и добавил, что считает обоих своих клиентов совершенно невиновными. Некоторые СМИ уже рассматривают случившееся как намек на возможное потепление отношений между двумя странами, так что значение обмена выходит за рамки просто возвращения двух человек домой.

Сам Лоран Винатье пока никак не комментировал свой обмен, что, впрочем, вполне согласуется с его закрытым образом жизни и нежеланием публичности, чем бы оно ни объяснялось. Вероятно, после своего возвращения он как эксперт будет нарасхват – в то время как Даниилу Касаткину, который потерял полгода в тюрьме с ее скудным питанием и невозможностью полноценно тренироваться, теперь придется приложить значительные усилия, чтобы вернуться в спорт. Но раз он теперь дома, а дома и стены помогают, будем надеяться, что у него все получится.