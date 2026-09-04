Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
Власти Омана отклонили предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет New York Post.
Маскат отказался от инициативы Тегерана по введению совместных сервисных сборов с коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Такое решение, по данным издания, позволило избежать конфликта с Белым домом, пишет New York Post.
Высокопоставленный региональный чиновник сообщил, что Оман не дал согласия на взимание платы за экологические услуги и обеспечение безопасности даже на добровольной основе. Это противоречит заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, сделанному на прошлой неделе.
Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что отказ от иранского предложения продиктован стремлением поддержать более широкие мирные инициативы в регионе.