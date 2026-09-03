Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
При ударе ВСУ по Каменке-Днепровской погибла женщина
В прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области в результате ударов ВСУ погибла местная жительница, еще двое мирных жителей получили тяжелые ранения, сообщили в администрации Каменко-Днепровского муниципального округа.
«За последние дни наш округ пережил несколько тяжелых ударов. И каждый из них – это боль. В результате обстрелов со стороны террористов, называющих себя «украинскими военными», но воюющими с мирными жителями, погибла наша с вами землячка. Еще два человека получили тяжелые ранения, они сейчас под наблюдением врачей», – сообщает администрация в мессенджере «Макс».
В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, а также личный и служебный транспорт.
Кроме того, полностью уничтожен объект культурного наследия – фрагмент торговых рядов купца Суворова, представлявший собой жилой дом.
«За последние дни наш округ пережил несколько тяжелых ударов. И каждый из них – это боль», – говорится в обращении администрации к жителям округа.
Власти пообещали оказать всю необходимую помощь людям, которые лишились жилья и имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Каменке-Днепровской дроны ВСУ нанесли удары по мирной жительнице и рынку города.
Ранее украинские беспилотники атаковали территорию автотранспортного предприятия, ранив двух мирных жителей.