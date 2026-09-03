Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Генеральный адвокат Суда ЕС порекомендовал отменить санкции против «Мегафона»
Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди предложил отменить ограничения в отношении российского оператора связи «Мегафон» из-за отсутствия у Брюсселя доказательной базы при принятии решения.
Европейские инстанции могут пересмотреть ограничительные меры в отношении крупной телекоммуникационной компании, передает РИА «Новости». В опубликованном заключении генерального адвоката Андреа Бьонди указывается на неправомерность действий Совета ЕС.
«Первоначальные акты должны быть отменены», – говорится в документе. Юрист пришел к выводу, что европейские власти внесли «Мегафон» в санкционные списки без сформированного доказательного досье.
Бьонди подчеркнул, что Общий суд ЕС допустил правовые ошибки, признав допустимой ссылку на якобы общеизвестный факт поддержки военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика позволяет вводить ограничения без документальной базы, апеллируя к доказательствам лишь на этапе судебного разбирательства.
Специалист добавил, что санкционная политика должна быть защищена от обвинений в произволе. В результате права компании на эффективную защиту были нарушены, поскольку ей сообщили только критерий ограничений без конкретных фактов. Окончательное решение по апелляции примут позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений Евросоюза.
В марте текущего года суд отказался отменять санкции против пяти российских бизнесменов.
Месяцем ранее инстанция впервые признала незаконным повторное включение физического лица в санкционный список.