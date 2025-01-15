Суд ЕС отклонил иск «Мегафона» о санкциях

Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию

Польша не разрешила пролет делегации Словакии в Россию через свое воздушное пространство

Tекст: Вера Басилая

Андрей Данко сообщил, что польские власти не разрешили прямой пролет через свое воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось обойти через Германию и Чехию.

«Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – заявил Данко, передает ТАСС.

Несмотря на изменения маршрута, делегация благополучно прибыла в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. В состав делегации входят вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности Рихард Глык, а также депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Визит делегации продлится до 15 января.

Планируется, что во время пребывания в России словацкие парламентарии встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Данко, эти встречи направлены на восстановление отношений с Россией и продолжение диалога, начатого словацким премьер-министром Робертом Фицо. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

Фицо подтвердил стабильные поставки газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве.

При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.