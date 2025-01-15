  • Новость часаВласти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
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    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    15 января 2025, 12:25 • Новости дня

    Суд ЕС отклонил иск «Мегафона» о санкциях

    Суд ЕС не удовлетворил иск «Мегафона» о снятии санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений, введенных Евросоюзом.

    Суд Европейского союза отклонил иск российской компании «Мегафон» против экспортных ограничений, введенных Евросоюзом в отношении компании, передает ТАСС.

    В официальном решении суда говорится, что иск «Мегафона» против Совета ЕС был отвергнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Олега Дерипаски о снятии санкций ЕС и компенсации 1 млн евро за нематериальный ущерб, оставив санкции в силе; суд общей юрисдикции в Люксембурге также отклонил иск государственной корпорации ВЭБ.РФ России о снятии санкций; Полина Гагарина подала иск с требованием снять санкции ЕС.

    12 января 2025, 17:03 • Новости дня
    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию

    Польша не разрешила пролет делегации Словакии в Россию через свое воздушное пространство

    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко.

    Андрей Данко сообщил, что польские власти не разрешили прямой пролет через свое воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось обойти через Германию и Чехию.

    «Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – заявил Данко, передает ТАСС.

    Несмотря на изменения маршрута, делегация благополучно прибыла в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. В состав делегации входят вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности Рихард Глык, а также депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Визит делегации продлится до 15 января.

    Планируется, что во время пребывания в России словацкие парламентарии встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Данко, эти встречи направлены на восстановление отношений с Россией и продолжение диалога, начатого словацким премьер-министром Робертом Фицо. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет сотрудничество в энергетической сфере.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

    Фицо подтвердил стабильные поставки газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    13 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка

    Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не выделит больше денег на оборону

    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте выступил в Европарламенте в Брюсселе, где заявил о необходимости увеличения военных расходов стран Евросоюза. Он подчеркнул, что нынешние траты в размере 2% от ВВП недостаточны для обеспечения безопасности региона, передает ТАСС.

    По его словам, если в ближайшие четыре-пять лет финансирование не будет увеличено, европейцам придется либо изучать русский язык, либо переезжать в Новую Зеландию.

    В понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, основываясь на конкретных угрозах и потребностях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности для усиления безопасности альянса.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    12 января 2025, 22:02 • Новости дня
    В Бухаресте на акцию протеста оппозиции собрались более 100 тыс. человек

    Протестующие в Бухаресте потребовали от руководства уйти в отставку и повторных выборов

    Tекст: Вера Басилая

    В Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.

    В Бухаресте более 100 тыс. человек участвуют в акции протеста, организованной оппозиционной партией «Альянс за объединение румын» (AUR), передает РИА «Новости».

    Лидер партии сенатор Джордже Симион заявил, что власти должны услышать голоса народа, и призвал к отставке президента Клауса Йоханниса и премьера Марчела Чолаку.

    Протестующие собрались на Университетской площади, прошли по улицам столицы и остановились у резиденции президента. Симион в прямом эфире в соцсети подчеркнул, что нынешнее правительство, проигравшее выборы, должно уйти, а также требовал повторных выборов со второго тура.

    Местные СМИ сообщают, что колонна протестующих растянулась на три километра. Для обеспечения безопасности власти привлекли сотни полицейских и жандармов, которые следят за порядком и регулируют движение. Демонстрантов призывают соблюдать установленные маршруты, чтобы избежать отклонений, как это происходило ранее.

    Ранее независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

    Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов. На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    14 января 2025, 15:59 • Новости дня
    ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    ЕК не считает странным неприглашение фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия сочла отсутствие приглашения Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию Дональда Трампа нормальным, отметив, что это соответствует практике, когда главы Еврокомиссии не были приглашены на инаугурации президентов США ранее.

    Еврокомиссия считает нормальной ситуацию с отсутствием приглашения председателя Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Она отметила, что подобная практика не нова.

    Пинью подчеркнула, что главы Еврокомиссии не получали приглашения на инаугурации американских президентов и ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    15 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России

    Bloomberg сообщило об обсуждении в ЕС постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия

    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия, сообщает Bloomberg.

    В рамках новых мер также планируется ужесточение контроля экспорта товаров, используемых в военных целях. В результате этих действий больше российских банков может быть отключено от международной системы платежей SWIFT, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Обсуждаются ограничения на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России. При этом, ограничения на алюминий могут вводиться постепенно, и окончательные сроки и масштабы пока не определены.

    Источники агентства отмечают, что отказ от сжиженного природного газа может быть представлен как санкции, либо как часть дорожной карты, которую ЕС планирует обнародовать в феврале. Возможен также комбинированный подход.

    Отмечается, что санкции в отношении трубопроводного газа представляются нецелесообразными из-за зависимости некоторых стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от поставок газа от Газпрома.

    Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны, как считают чиновники, блокировать санкции, передает РБК.

    Рассматриваются предложения о санкциях против компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ.

    Параллельно ЕС хочет поднять тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений. Также сообщалось, что ЕС расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    12 января 2025, 21:47 • Новости дня
    Зеленский грубо высказался о «недальновидном деятеле» Фицо

    Зеленский назвл Фицо «недальновидным деятелем» Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский грубо высказался о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо во Вьетнам и назвал его действия по отношению к России недальновидными.

    Зеленский назвал Фицо недальновидным политиком за его решения, связанные с отношениями с Россией.

    «Хорошо, что Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что предлагал Словакии помощь в период адаптации к прекращению транзита газа из России, но, по его словам, Фицо высокомерно отказался от этого предложения.

    «Фицо напыщенно отказался. <...> Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого. Но настоящая проблема в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл», — считает Зеленский.

    Украинский лидер отметил, что такие действия усложняют ситуацию в Европе, и призывает к дальнейшей диверсификации источников поставок энергоресурсов, чтобы преодолеть проблемы, возникшие из-за «недальновидности некоторых европейских деятелей».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом».

    Он подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину. До этого Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

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    15 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация трубопровода TAL позволит стране отказаться от импорта российской нефти, заявил Reuters премьер Чехии Петр Фиала.

    Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

    Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

    По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

    Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    13 января 2025, 02:34 • Новости дня
    Дипломат заявил о страхах Брюсселя перед инаугурацией Трампа

    Брюссель выразил опасения по поводу возможной смены курса США в поддержке Киева

    Tекст: Максим Попов

    Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии, заявил директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, руководство Евросоюза выразило обеспокоенность относительно будущей политики администрации избранного президента США Дональда Трампа по отношению к Украине, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе опасаются возможного изменения курса, что может повлиять на поддержку киевского режима.

    Масленников отметил, что Еврокомиссия не планирует менять свой подход к России в вопросах энергетики и поддержки Украины. Однако он указал на попытки ЕК завладеть доходами от замороженных российских суверенных активов, мотивируя это большими расходами на поддержку киевского режима.

    По словам Масленникова, эти шаги свидетельствуют о том, что правила международного порядка изменяются по ходу дела и адаптируются под конкретные задачи. Он также указал на растущие аппетиты в Евросоюзе, где уже звучат призывы не только завладеть доходами, но и самими активами.

    Ранее сообщалось, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.

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    14 января 2025, 00:23 • Новости дня
    ЕС подтвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
    ЕС подтвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Совет ЕС подтвердил решение о приглашении Швейцарии в проект «военного Шенгена», говорится в соответствующем документе.

    Подчеркивается, что включение страны в проект «военной мобильности» по программе Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) обернется значительной «добавочной стоимостью». Совет ЕС официально утвердил решение, «подтверждающее, что участие Швейцарии отвечает условиям программы».

    Швейцария подала заявку на участие в сентябре 2024 года. Решение Совета ЕС открывает возможность пригласить Швейцарию в данный проект, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае войны с Россией. Как указывали СМИ, лидеры альянса хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны для свободного перемещения военных в границах государств-участников.

    Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.

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    14 января 2025, 01:41 • Новости дня
    Словакия объявила о возобновлении парламентского диалога с Россией

    Вице-спикер Национального совета Словакии Данко объявил о возобновлении парламентского диалога с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко, находящийся в Москве в составе словацкой парламентской делегации.

    Данко заявил, что рад визиту в Москву. По его словам, парламент Словакии «первый парламент из ЕС, который начал диалог» с парламентом России. «Он очень важен для решения многих проблем», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал избегать полетов в Москву.


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    13 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

    Bloomberg: Европа рискует не накопить запасы газа из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу, отмечает Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме. Основной причиной является остановка транзита российского газа через территорию Украины. Это может привести к борьбе за поставки газа среди стран, пока не будут введены новые мощности по сжиженному природному газу (СПГ), отмечает ТАСС.

    Эксперты отмечают, что такая ситуация создаст новые возможности для стран-экспортеров СПГ, но может также вытеснить более бедные развивающиеся государства в Азии и Южной Америке с рынка. Несмотря на достаточные запасы газа в Европе на текущую зиму, их расход ускорен из-за холодной погоды.

    Цены на газ в Европе снизились с начала года, однако возможности поставок сократились с начала 2025 года. Эксперт Франциско Бланш из Bank of America отмечает, что в этом году в Европе будет наблюдаться энергетический дефицит. Он подчеркивает, что все дополнительные мощности СПГ будут направлены на восполнение дефицита российского газа.

    Сол Кавонич из MST Marquee добавляет, что Европе придется импортировать дополнительно до 10 млн тонн СПГ в год, что составляет около 10% от общего объема, чтобы покрыть прогнозируемый спрос. Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января после отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн.

    На прошлой неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа.

    Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков.

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