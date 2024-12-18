  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
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    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 13:12 • Новости дня

    Суд ЕС отклонил иск Дерипаски о снятии санкций Евросоюза

    Суд ЕС отклонил иск Дерипаски о снятии санкций и возмещении ущерба

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский суд юстиции в Люксембурге оставил в силе санкции ЕС против Олега Дерипаски, отклонив его иск о снятии ограничений и выплате 1 млн евро за нематериальный ущерб.

    Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского предпринимателя Олега Дерипаски против Совета ЕС о снятии санкций, введенных Евросоюзом из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Суд постановил, что Дерипаске предстоит нести свои судебные расходы, а также компенсировать затраты Совета ЕС.

    Суд рассматривал доводы Дерипаски, среди которых было нарушение права на эффективную судебную защиту, очевидная ошибка в оценке причин введения санкций и нарушение принципа соразмерности и основных прав. Несмотря на эти доводы, суд отклонил иск на основании предоставленных аргументов.

    Кроме того, предприниматель требовал от Совета ЕС выплату 1 млн евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб. Однако этот запрос также был отклонен.

    В этот же день Европейский суд юстиции отклонил иски российских банков Росбанк и Т-банк против Совета ЕС по снятию санкций. Суд поручил истцам оплатить судебные расходы сторон, оставив решения по санкциям в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза с требованием аннулировать санкции, введенные против нее в рамках 14-го пакета ограничений. Суд Евросоюза удовлетворил иск российского предпринимателя Фархада Ахмедова к Совету Евросоюза, отменив санкции, введенные против него в апреле 2022 года. Однако иск от ВЭБ.РФ в ЕС об отмене санкций ранее отклонили.

    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью и 32 компаний из пяти стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений, следует из сообщения Совета ЕС.

    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    В список вошли 52 танкера из третьих стран, которые, как сообщается, перевозят российскую нефть. Это судна, которым запрещен заход в европейские порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта.

    Кроме того, санкции введены в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Эти компании обвиняются в участии в обходе торговых ограничений Евросоюза и приобретении товаров двойного назначения для России.

    ЕС также добавил в черный список 84 физических и юридических лиц из России, Китая и КНДР. В частности, под санкции попали китайские компании, подозреваемые в поставке России электроники и компонентов для дронов. Ограничения касаются и высокопоставленных чиновников КНДР.

    Принятые меры вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, что ожидается в ближайшее время.

    Ранее ЕС подготовил санкции против России за «гибридные действия».

    До этого в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о резком снижении поддержки Западом Украины

    Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

    Tекст: Вера Басилая

    Западная поддержка Украины, включая поставки оружия и боеприпасов, становится дефицитной из-за несоответствия обещанных и фактически предоставленных объемов помощи, сообщил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

    Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

    «Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

    Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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    16 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    В Германии назвали антироссийские санкции безумием

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции безумием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил негативное мнение о санкциях Евросоюза против России, сообщает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал меры как «безумие», сравнив их с «государственным переворотом» против европейской промышленности. По его словам, санкции только осложнили жизнь европейским странам, которые продолжают закупать российскую нефть, хотя и через посредников, таких как Индия.

    Нимайер утверждает, что санкции не оказали заметного политического влияния на Россию. Он подчеркнул, что после введения санкций производство многих товаров было налажено на территории России, и теперь европейские компании стремятся вернуться на российский рынок. По мнению политика, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что санкции уже не оказывают прежнего впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции Евросоюза против России оказались выгодны только Соединенным Штатам Америки и Британии. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе. Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

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    16 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    ЕС включил в санкционный список главу Минобороны КНДР

    Глава Минобороны КНДР и российский чиновник Здунов попали под санкции ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Мордовии Артем Здунов.

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении 15-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС. В черный список вошли 54 физических лица, из которых 29 российских военнослужащих обвиняются якобы в причастности к удару по больнице «Охматдет» в Киеве. Среди прочих под санкции попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок, глава Мордовии Артем Здунов, а также один бизнесмен из Китая и один из Нидерландов.

    Совет ЕС обвиняет главу Минобороны КНДР и замначальника генштаба КНДР в поддержке действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эти действия рассматриваются как угроза международной безопасности и стабильности. В результате принятых санкций общее число лиц в черном списке Евросоюза против России достигло 1879 человек.

    Санкции против российских чиновников и военнослужащих также предусматривают заморозку их активов на территории стран – членов ЕС и запрет на въезд. Европейский союз продолжает усиливать давление на Россию в ответ на ее действия на Украине, вводя ограничения против ключевых фигур, обвиняемых в агрессии и нарушениях прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В список попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, ряд российских чиновников, бизнесменов и офицеров ГРУ.

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