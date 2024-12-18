Суд ЕС отклонил иск Дерипаски о снятии санкций Евросоюза

Суд ЕС отклонил иск Дерипаски о снятии санкций и возмещении ущерба

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского предпринимателя Олега Дерипаски против Совета ЕС о снятии санкций, введенных Евросоюзом из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Суд постановил, что Дерипаске предстоит нести свои судебные расходы, а также компенсировать затраты Совета ЕС.

Суд рассматривал доводы Дерипаски, среди которых было нарушение права на эффективную судебную защиту, очевидная ошибка в оценке причин введения санкций и нарушение принципа соразмерности и основных прав. Несмотря на эти доводы, суд отклонил иск на основании предоставленных аргументов.

Кроме того, предприниматель требовал от Совета ЕС выплату 1 млн евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб. Однако этот запрос также был отклонен.

В этот же день Европейский суд юстиции отклонил иски российских банков Росбанк и Т-банк против Совета ЕС по снятию санкций. Суд поручил истцам оплатить судебные расходы сторон, оставив решения по санкциям в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза с требованием аннулировать санкции, введенные против нее в рамках 14-го пакета ограничений. Суд Евросоюза удовлетворил иск российского предпринимателя Фархада Ахмедова к Совету Евросоюза, отменив санкции, введенные против него в апреле 2022 года. Однако иск от ВЭБ.РФ в ЕС об отмене санкций ранее отклонили.