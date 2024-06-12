Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Иск от ВЭБ.РФ в ЕС об отмене санкций отклонили
Суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск государственной корпорации ВЭБ.РФ России, которая пыталась добиться снятия санкций.
Иск отклонен, ВЭБ.РФ также придется выплатить расходы Совета ЕС, такое решение приняла инстанция, передает РИА «Новости».
Госкорпорация пыталась оспорить санкции против нее, указав на то, что в ЕС допустили «явные ошибки» в оценке фактов, «на которых основаны оспариваемые положения», не выполнили обязательства по указанию причин решения и нарушили право на эффективную судебную защиту и т.д.
ВЭБ.РФ требовала отмены санкций, также в числе требований указывалась оплата понесенных корпорацией расходов на судебный процесс со стороны Совета ЕС.