Лавров оценил последствия закрытия российского консульства в Германии

МИД назвал закрытие консульства в Бонне концом культурного присутствия Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

«Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.