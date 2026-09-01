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МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне
Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.
Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.
Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.
Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.