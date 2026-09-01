  • Новость часаУшаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 20:48 • Новости дня

    Израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС

    Нетаньяху: Израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об успешном аресте высокопоставленного руководителя палестинского движения ХАМАС неподалеку от его дома в секторе Газа.

    Военнослужащие Армии обороны Израиля успешно провели операцию по задержанию руководителя службы внутренней безопасности палестинского движения, заявил Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    «Я поздравляю Службу общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ в связи с их смелыми действиями сегодня по аресту главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС недалеко от его дома в Газе», – говорится в заявлении премьер-министра Израиля.

    Политик уточнил, что захваченный командир входит в число наиболее влиятельных руководителей группировки. Он отвечал за удержание и перемещение израильских заложников, укрытие высокопоставленных членов движения, а также за попытки восстановить военный потенциал организации в палестинском анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа израильские военные устранили в секторе Газа двух участников нападения на еврейское государство.

    Несколькими днями ранее ЦАХАЛ ликвидировал причастного к захвату заложников командира взвода ХАМАС Сабахи Шахату.

    В июле Армия обороны Израиля уничтожила в районе Хан-Юниса высокопоставленного командира палестинского движения Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

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    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

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    31 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.

    «Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.

    Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

    Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные нанесли удар по пусковым установкам в Ормузском проливе, спровоцировав ответный ракетный обстрел своих кораблей и баз на Ближнем Востоке.

    Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

    «МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

    Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

    В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

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    31 августа 2026, 03:06 • Новости дня
    Взрыв произошел на авиабазе США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    На авиабазе США Муваффак Салти в Иордании произошел взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Взрыв на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании», – сообщает IRIB со ссылкой на арабские источники.

    При этом власти Иордании заявили, что перехватили восемь ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США

    Ирак не согласился оставить у себя часть коалиции США после 30 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Багдад ответил отказом на предложение сохранить присутствие иностранных военных подразделений после утвержденной даты окончательного вывода войск.

    Власти Ирака отвергли идею оставить часть сил международной коалиции во главе с США после 30 сентября, передает ТАСС.

    Именно на эту дату намечен вывод всех иностранных войск с территории арабской республики.

    «Премьер-министр Али аз-Зейди отклонил предложение о сохранении в стране части сил международной коалиции после 30 сентября», – заявил пресс-секретарь кабинета министров Ирака Хейдар аль-Абуди. Он не стал уточнять, кто именно выступил с подобной инициативой.

    Еще в начале июля аз-Зейди сообщал, что миссия коалиции завершится в конце сентября 2026 года. Тогда премьер-министр отмечал способность иракских сил самостоятельно обеспечивать защиту государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США с союзниками решили завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке.

    В прошлом году крупные колонны американских военных покинули базу Айн-аль-Асад на западе страны.

    В начале этого года полный контроль над этим объектом перешел к иракской армии.

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    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

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    31 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу

    Нетаньяху призвали прекратить насилие на Западном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 200 экс-генералов и высокопоставленных чиновников Израиля потребовали от правительства остановить насилие поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, более 200 бывших высокопоставленных израильских чиновников, военных и представителей других сфер обратились к правительству Биньямина Нетаньяху с призывом положить конец насилию со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, передает РБК.

    Письмо подписали в июне более 200 известных израильтян, включая двух бывших премьер-министров, свыше трех десятков отставных генералов армии и ВВС, а также экс-глав спецслужб. Авторы обращения обвинили правительство в бездействии и «целенаправленной государственной политике», к которой причастны армия, «Шин-Бет» и полиция.

    «Проще говоря, это этническая чистка», – заявил отставной бригадный генерал и бывший министр здравоохранения Эфраим Снех.

    Канцелярия Нетаньяху не стала комментировать обвинения. Израильские военные отвергли утверждения о поддержке насилия, заявив, что участие солдат в нападениях или бездействие противоречит приказам.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил разрушение депутатом Кнессета памятника в палестинской деревне.

    Участники массовых антиправительственных митингов потребовали прекратить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей этого региона.

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