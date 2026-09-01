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Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой
Президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее преодоление кризиса в отношениях между Москвой и европейскими странами, учитывая фундаментальные интересы обеих сторон.
В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.
«Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.
Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.
Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.
В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.