Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой

Tекст: Денис Тельманов

В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.

«Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.

Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.

Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.

В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.