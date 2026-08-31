  • Новость часаСупертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    @ ТАСС

    31 августа 2026, 08:40 Мнение

    На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    Франция готовит реванш в Африке руками украинцев
    Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики
    Мерц осудил «поспешный» отказ от АЭС в Германии
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве

    220 лет назад, 31 августа 1806 года, император Александр I подписал манифест, вошедший в историю как манифест о «бескорыстии» внешней политики России. Этот документ стоил Александру репутации в глазах потомков и самого решительного осуждения. Упрекать императора в излишнем благородстве по отношению к европейским соседям, этого благородства никогда не заслуживающим, стало «доброй традицией» в среде русской интеллигенции примерно на два последующих века. А уже сейчас бедному Его Величеству и вовсе достается по первое число.

    Приведу только одну цитату. «Победитель французов не хотел понимать, что у России нет и не может быть никаких союзников, только ситуативные, – пишет журналист Сергей Латышев. – Прожив полжизни в поездках по Европе, он не увидел, что бескорыстие и благородство западных «партнеров» реально пугают, так как они видят в этом подвох или ребяческую наивность. Благородство и бескорыстие в политике, за редчайшими исключениями, – это заявка на поражение. Если бы такое когда-либо сказал какой-нибудь западный политик, его подняли бы на смех».

    В самом деле, о каком бескорыстии можно было говорить в 1806 году, в разгар Наполеоновских войн в Европе, когда речь шла о прямой защите границ России. Но вот что интересно. Ни о каком «бескорыстии» Александр I никогда не говорил. В знаменитом манифесте, ставшим роковым для репутации русского императора, даже само слово «бескорыстие» не встречается ни разу. Да и не о нем шла тогда речь.

    Полное название этого документа – «Высочайший манифест о предстоящей войне с Францией». Он должен был скрепить участие России в очередной антинаполеоновской коалиции. Манифест не пел песни о благородстве, а объяснял соотечественникам резкий поворот во внешней политике от недавно заключенного мира с Францией к открытому ей противостоянию. В документе говорилось буквально следующее: «Во всех предприятиях наших не расширения наших пределов и не тщетной славы преходящих побед мы ищем, но желаем и действуем в утверждение общей безопасности, в охранение наших союзов и в ограждение достоинства империи нашей».

    1806 год – это разгар наполеоновских войн. Европа, Балканы, Восток – тогда всё пришло в движение. Все воевали со всеми, у всех были свои интересы, все вели сложнейшие расчеты, кто кому в данный момент друг или противник, чья поддержка дороже, чья вражда опаснее, чем и кем можно пожертвовать. Союзы создавались и распадались, вчерашние друзья сегодня становились врагами, но тут же опять мирились, чтобы объединиться против нового врага. Россия в этом котле европейско-азиатских страстей варилась наравне со всеми. Подписывая свой манифест, император Александр I радел в первую очередь об интересах России. Вот только отстаивать эти интересы приходилось в компании с соседями – уж слишком сильным и, главное, всеобщим противником был Наполеон.

    Антифранцузские коалиции с 1792 по 1815 годы формировались и распадались постоянно. Состав участников менялся, но Англия и Россия оказывались в деле почти всегда. Правда, по разным причинам. Англия всегда была главным теневым зачинщиком почти всех европейских конфликтов. Целью Лондона были не территориальные приобретения, а такой баланс сил, когда ни одно европейское государство не могло стать лидером. Ведь расправившись с соседями, такой лидер мог пойти и на Британские острова. Естественно, как только Франция начала угрожать сначала монархиям Европы, а потом и территориям сопредельных стран, Англия отреагировала и создала первую коалицию. А дальше все пошло по накатанной.

    Для России дело обстояло сложнее. Она сама, огромная и богатая, всегда представляла собой лакомую цель для западных соседей. В России это отлично понимали и стремились обезопасить границы. Интересы страны требовали окоротить имперские иллюзии Наполеона. Кроме того, в повестке всегда оставалось расширение русской зоны влияния на Кавказе, в Персии и улаживание вечных конфликтов с Турцией. Ну, и историческая претензия на проливы и Константинополь никуда не девалась. В конце концов, младшего брата Александра I бабушка Екатерина Великая назвала Константином – именно для того, чтобы он сел на трон в Константинополе.

    Какое бескорыстие, помилуйте!

    Вся горечь, которую теперь наши соотечественники слышат в самом слове «бескорыстие», пришла позже и была связана совсем с другими событиями. После побед над Наполеоном Александр I решил на правах «царя царей» и «освободителя Европы» основать новые нравственные принципы мировой политики. Созданный в 1815 году по его инициативе союз России, Пруссии и Австрии получил название Священный. К нему присоединились почти все монархии Европы, подписав Акт, где они клялись отныне руководствоваться «заповедями святой веры, любви, правды и мира» и «пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства». Это было вполне естественным поведением победителя, который стремится предотвратить будущие конфликты. Точно так же рассуждали Рузвельт и Сталин, согласовывая на Ялтинской конференции 1945 года устав будущей ООН.

    При этом никаких иллюзий Александр I не питал. Его союзники никогда не отличались верностью данному слову. В 1815 году, возвращаясь на родину из Парижа после подписания Акта, император писал: «На этой земле живет 30 млн двуногих животных, обладающих даром речи, но не имеющих ни правил, ни чести: да и что может быть там, где нет религии?».  

    «Вера, любовь и правда» Священного союза в основном выражалась в борьбе с противниками тронов, которым в те времена угрожали буржуазные революции. И первое время все было хорошо. Но вскоре выяснилось, что эти самые революции не так уж плохи, особенно когда они происходят у соседей. Например, Австрия и Пруссия ничего не имели против новой революции во Франции в 1830 году. Восстание в Польше – то есть, собственно, в Российской империи – тоже никого из союзников не обеспокоило.

    Да и новый российский император Николай I не страдал «священным» долгом перед союзниками. По крайней мере, он твердо решил помочь православным братьям-грекам в борьбе против османского господства. Австрия тут же выразила свое недовольство – Меттерних считал, что появление на Балканах государств, поддерживающих Россию, им не на руку. Но когда в 1849 году в самой Австрии началось восстание венгров, тамошний император буквально умолял Николая I помочь. Николай I помог, за что немедленно и получил почетное звание «жандарма Европы». «Мы поразим Европу своей неблагодарностью», – говаривал министр иностранных дел Австрии.

    После этого европейскую пропаганду как с цепи сорвало. Недавние союзники, восхищавшиеся победой России над Наполеоном, принялись дружно требовать «вырвать клыки у русского медведя» и «загнать русских обратно в леса». Нельзя сказать, что для Николая I такое поведение союзников было большой неожиданностью. Новая – Крымская – война против России давно назревала, против нас ополчилась вся Европа. Ничего удивительного тут не было. Огромная, богатая и хорошо защищенная Россия европейцев пугала, пугает и будет пугать всегда. 

    Но именно во время неудачной для России Крымской кампании и возник миф о «бескорыстии» Александра I, которое со временем обрело устойчивый ореол предательства, существующий до сих пор. «От царствования Александра I ведет свое начало эта унизительная политика, – писала фрейлина Императорского двора Анна Тютчева, – приносящая в жертву интересы своей страны ради интересов Европы, отказывающаяся от всего нашего прошлого и нашего будущего ради того, чтобы успокоить мнительность Европы по отношению к нам. Мы бы хотели совсем не иметь тела, чтобы не смущать Европу даже тенью, от него падающей; к несчастью, у нас огромное тело, и как мы ни стараемся казаться маленькими и в движениях и в словах, это огромное тело, как неимоверная бестактность, торчит перед носом Европы, которая, несмотря на всю рыцарскую учтивость Александра I и Николая I, не может примириться с вопиющей бестактностью самого факта нашего существования».

    Но мы все-таки не фрейлины, и патриотическая экзальтация, затмевающая разум, нам не к лицу. Давайте будем опираться на факты. Что в Отечественной войне 1812 года, что в войне Крымской наша страна последовательно и упорно отстаивала свои собственные интересы. Скорее, тут надо говорить не о предательстве, а о повторяющейся из века в век аберрации русской мысли, которая упорно не доверяет власти. Роль фрейлины двора Его Величества в наши дни вполне успешно исполняют многочисленные околопатриотические каналы, старательно наставляющие Кремль в умении вести внешнюю политику.

    Как и фрейлина двести лет назад, эти каналы мало знают о реальности международных переговоров России, традиционно идущих при закрытых дверях. Но, как и юная фрейлина, подозревают самое худшее. А ведь ничего нового сейчас не происходит. И два века назад, и сейчас Запад панически боится Россию и упорно создает один и тот же образ страшной Москвы. «Жандарм Европы» позапрошлого века, «империя зла» века прошлого и нынешний «мордор» – это все Запад про нас. И каждый раз Россия уверенно держит удар.

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к «общей безопасности, охранению наших союзов и ограждению достоинства империи нашей». Последнее, пожалуй, самое важное. В самом сердце европейского серпентария у Александра I хватило мужества говорить о непреходящем достоинстве России, которое она сохраняла и сохраняет по сей день. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников. Это и есть то самое достоинство, о котором твердо заявил Александр I, победитель Наполеона, подтвердил Сталин, победитель фашизма, и сейчас подтверждает Кремль, готовящий близкую победу над неофашизмом современной Европы. 

    Напомню, что именно о «морально-нравственной базе современной цивилизации» говорил президент России Владимир Путин во время своей исторической Мюнхенской речи. Нет сомнения, что он учитывал в этот момент опыт своих предшественников, в том числе и Александра Павловича. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт
    США нанесли удар по иранскому острову в Ормузском проливе
    Daily Mail: Вернувшийся в Британию принц Гарри очень зол
    Медведица напала на двух охотников на Чукотке
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы

    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция готовит реванш в Африке руками украинцев

    За недавними атаками террористов в Мали стояли французские и украинские спецслужбы, заявили в МИД РФ, подчеркнув, что альянс Парижа и Киева пытается свергнуть и другие правительства в Сахеле. Смоленская площадь чуть ли не впервые подтвердила данные об активной террористической деятельности украинцев в Африке. Чего они добиваются? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации