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Парашютист объяснил феномен уцелевшего смартфона при падении из стратосферы
В Сети приобрело популярность видео, на котором новейший смартфон Apple остается целым после падения с высоты около 30 км.
Эксперт объяснил, что полет гаджета происходил в четыре раза медленнее, чем падение парашютиста в свободном полете, что существенно снизило скорость.
Важным фактором стало то, что устройство приземлилось на мягкий грунт, а не на твердую поверхность. В результате кинетическая энергия, составившая всего 23-25 Дж, была рассеяна землей. Специалисты отмечают, что падение с высоты 30 км в данных условиях сопоставимо с падением с 13,5 метра, следует из комментария в Telegram-канале Cosmodivers.
«Если бы IPhone 17 упал бы на бетон, то перегрузка в момент удара около 2,9 кН размозжила бы гаджет в щепки», – подчеркивается в сообщении. Парашютисты регулярно роняют телефоны с высоты 4 км, и при падении в поле устройства остаются целыми и легко находятся по геолокации.
Ранее смартфон iPhone 17 Pro успешно пережил падение со стратосферного шара. Эксперимент состоялся 24 июня 2026 года на шведском космодроме Эсрейндж. Устройство без парашюта и дополнительной защиты сбросили с высоты более 30 тыс. метров, сообщает PR Newswire.
Полет вниз продолжался около 25 минут. На максимальной высоте температура опускалась до минус 60 градусов Цельсия, а атмосферное давление было в сто раз ниже нормы. Спустя пять часов поисков гаджет обнаружили в шведской тайге с помощью GPS-сигнала. Из-за сильного ветра телефон приземлился в стороне от расчетной точки.
Аппарат полностью сохранил работоспособность. Корпус не получил повреждений, экран остался целым, телефон принимал звонки и делал фотографии.
Ранее российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотному прыжку из стратосферы. Позже спортсмен рассказал об использовании преимущественно отечественной экипировки для этого достижения.