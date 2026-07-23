Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Цены на газ в Германии с 2020 года выросли в пять раз
Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.
Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок из России спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.
«В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала конфликта на Ближнем Востоке она составляла около 31 евро», – пишет издание.
В настоящее время основным поставщиком газа в Германию является Норвегия, обеспечивающая около 44% потребностей страны. Нидерланды поставляют 24%, а Бельгия – 21%. Через СПГ-терминалы поступает лишь немногим более 10% импортного топлива.
При этом норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года увеличила прибыль на 77% в годовом выражении, хотя добыча газа выросла всего на 3%.
Журналисты отмечают, что Берлину не удастся найти более дешевые альтернативы в ближайшей перспективе.
Экономика страны уже несколько лет находится в состоянии стагнации, усугубляемой высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок российского газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие поставок из России главной причиной затяжного энергетического кризиса.
Европейские компании сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ газа перед зимой.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкий скачок биржевых котировок на энергоносители.